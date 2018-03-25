Запущена трансляция переговоров спасателей с места пожара в Кемерово

На YouTube ведется прямая трансляция радиопереговоров спасателей, работающих на месте пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». На момент публикации заметки за ней наблюдают более 18 тысяч пользователей.

Создатель трансляции периодически комментирует происходящее. В частности, он предупредил представителей власти, чтобы те не угрожали ему, потому что люди должны знать правду о случившемся.

Судя по переговорам сотрудников экстренных служб, работу на месте ЧП затрудняет сильное задымление. По словам одного из спасателей, дым стоит такой, что ничего не видно.

Согласно последним официальным данным, в результате пожара погибли 37 человек. Многие из посетителей торгового центра оказались заперты в кинозалах. Пропавшими без вести числятся 69 человек, в том числе 40 детей.

100 человек были эвакуированы, еще 20 удалось спасти.

Пожар начался на четвертом, последнем этаже торгового центра днем 25 марта. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).