Мировые державы объявили доллару бойкот

Крупнейшие центральные банки мира на фоне политики протекционизма президента США Дональда Трампа намерены сокращать собственные запасы в долларах и наращивать резервы в евро. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков.

В настоящее время основная доля всех мировых валютных резервов (порядка 64 процентов) хранится в американской валюте, доля европейской валюты составляет 20 процентов. Однако, по оценкам аналитиков, условия для покупки евро в настоящее время «привлекательны, как никогда». При этом текущее положение дел на рынке не способствует росту привлекательности американской валюты, пишет агентство.

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Как отметил один из ведущих аналитиков Уолл Стрит Йенс Нордвиг (Jens Nordvig), главы крупнейших центробанков уже начали проявлять интерес к покупке европейской валюты, и до 2020 года, как ожидается, из американской валюты в евро могут быть переведены более 500 миллиардов долларов.

По мнению аналитиков, доминирование доллара сохранится, однако они отмечают, что «даже небольшой сдвиг — для защиты от торговой политики Трампа или для диверсификации [собственных резервов] — может грозить серьезными последствиями», отмечает Bloomberg.

Президент США 9 марта подписал указ о введении импортных пошлин на сталь и алюминий в размере 25 процентов и 10 процентов соответственно, меры вступили в силу 23 марта. Также американская сторона анонсировала введение пошлин на импорт из Китая. Решение американской администрации вызвало недовольство в других странах. В частности, в КНР сообщили о готовности ввести ответные меры, которые могут затронуть американские экспортные сельскохозяйственные продукты. В ЕС заявили, что могут также установить ограничения на американские товары, например, взимать пошлины с Harley Davidson и бурбона.

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