Опубликовано видео из сгоревшей «Зимней вишни»

На YouTube-канале Cледственного комитета России опубликовано видео из сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове. На месте происшествия работает следственная группа.
Обвинение предъявлено четверым фигурантам уголовного дела о пожаре, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Всего по делу о пожаре задержано пять человек, ответственных за эксплуатацию и обслуживание торгового центра. В ближайшее время обвинение будет предъявлено еще одному подозреваемому — охраннику ЧОПа, отключившему систему оповещения после сигнала о пожаре.
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