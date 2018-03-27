Путин отчитал мэра Кемерова

Президент России Владимир Путин встретился с инициативной группой, которая вместе с мэром Кемерова Ильей Середюком отправилась в морг, чтобы проверить данные о количестве погибших во время пожара. Запись разговора опубликована на сайте «России 24».
«Как же вы разрешение дали (на ввод в эксплуатацию здания ТЦ — прим. «Ленты.ру»)?» — спросил Путин у Середюка. Мэр объяснил, что разрешение на эксплуатацию торгового центра «Зимняя вишня» было выдано, когда он работал главой отдельного муниципального района — в 2014 году.
«Два года не проверяли ничего!» — возмутился Путин. «Владимир Владимирович, проводилась проверка», — сказал Середюк. «Когда? В 2016-м? Сейчас-то 2018-й!» — ответил Путин.
Середюк заметил, что объект был перепродан другому собственнику. «Продан он или не продан —какая разница? Безопасность должна быть обеспечена! Службы должны работать. Где эти службы?» — спросил Путин.
Ранее в ходе совещания по ликвидации последствий пожара Путин возмутился отсутствием Середюка. После доклада главы МЧС Владимира Пучкова о том, что все документы, разрешающие деятельность «Зимней вишни», выдавала городская администрация, Путин поинтересовался: «А где мэр-то? Мэр где?»
Приехав в Кемерово рано утром, Путин почтил память погибших, возложив цветы к стихийному мемориалу у фасада здания.
Пожар в торговом центре произошел 25 марта, погибли 64 человека, в том числе дети.