Путин посетил пострадавших при пожаре в Кемерове

Российский президент Владимир Путин посетил пострадавших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об это во вторник, 27 марта, сообщает РИА Новости.

В областной больнице скорой медицинской помощи глава государства пообщался с 18-летним Иваном Заварзиным, который во время ЧП выпрыгнул с четвертого этажа. Молодой человек рассказал президенту, что в первые минуты многие не поверили в серьезность происходящего, думали, что тревога учебная.

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Также Путин встретился с тремя мужчинами, которые помогали эвакуировать людей из торгового центра. Так, профессиональный спасатель, сотрудник МЧС Андрей Сергеев в ответ на вопрос президента о возможных причинах столь большого числа жертв сказал, что считает неправильной всю конструкцию торгового центра. По его словам, эвакуационные выходы были расположены неудобно.

Глава государства пожелал всем пострадавшим выздоровления.

Путин прилетел в Кемерово во вторник утром, в начале визита он возложил цветы к стихийному мемориалу у здания. Также президент провел совещание, посвященное ликвидации последствий пожара, в ходе которого назвал в числе причин случившегося преступную халатность и разгильдяйство.

Ранее 27 марта глава Минздрава России Вероника Скворцова рассказала, что в больницах остаются 15 пострадавших.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» начался в воскресенье, 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, идет процедура опознания. Уголовное дело по факту пожара возбуждено по трем статьям УК РФ, в числе вероятных версий произошедшего рассматривается поджог.

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