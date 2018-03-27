Москвичи почтут память погибших в Кемерове в центре города

Власти Москвы организуют траурный митинг в память о жертвах пожара в кемеровском торговом центре, сообщили РИА Новости в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

Мероприятие начнется на Манежной площади в 17:00 во вторник, 27 марта. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил организовать там мемориал, куда жители города могут принести цветы и почтить память погибших.

В департаменте добавили, что власти не будут препятствовать проведению других памятных акций в городе, в частности, стихийному митингу на Пушкинской площади, если его участники будут соблюдать порядок. «Если люди решили организовать траурное мероприятие без политических плакатов, мы не будем этому мешать», — сказал представитель департамента.

Чиновник отметил, что в районе Пушкинской площади на случай скопления людей усилят меры безопасности

Траурный митинг, организованный активистами, начнется на Пушкинской площади. По информации в группе мероприятия в Facebook, оно официально не согласовано с властями города. На момент публикации новости свое согласие прийти подтвердили более шести тысяч человек.

«Мы будем стоять на Пушкинской площади, у памятника Пушкину. Мы будем без плакатов и лозунгов — пусть это будет молчаливый сбор», — говорится в сообщении организаторов.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Президент России Владимир Путин объявил 28 марта в России днем траура, ранее траур уже ввели несколько регионов России.

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