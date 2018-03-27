Российских военных решили оставить без кока-колы и сникерсов

Компания «Военторг» в ближайшее время представит для российской армии замену конфетам «Сникерс» и напитку «Кока-Кола». Об этом рассказал директор военно-торгового предприятия Владимир Павлов, сообщает ТАСС.

«Неправильно, когда у военнослужащего в воинской части самый любимый напиток это кока-кола, а самый любимый батончик это "Сникерс". Это наша задача. Пока на кока-колу не замахнулись, но на батончики замахиваемся. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем это сделать», — сказал Павлов.

Директор компании также рассказал, что «Военторг» развивает в войсках сеть автоматов по продаже напитков и продуктов питания. По всей стране установлено уже свыше тысячи автоматов.

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