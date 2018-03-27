Экономика
 
Последние новости
Опубликована презентация британского посольства по «делу Скрипаля»
В суде рассказали об отключенной за 15 минут до пожара в Кемерове сигнализации
Российская «Щука» с «Калибрами» проиграла старой британской подлодке
Госдеп США назвал условия для улучшения отношений с Россией
Рекламу пива обругали за намек на превосходство белых
Черчесов нашел объяснение поражению от Франции
Западные послы подтвердили отсутствие у Лондона доказательств в деле Скрипаля
В МИД России обвинили Великобританию в пренебрежении истиной
В Киеве оценили убытки от Крымского моста и назвали Кубань украинской

Российских военных решили оставить без кока-колы и сникерсов

Перейти в «Мою Ленту»

Компания «Военторг» в ближайшее время представит для российской армии замену конфетам «Сникерс» и напитку «Кока-Кола». Об этом рассказал директор военно-торгового предприятия Владимир Павлов, сообщает ТАСС.

«Неправильно, когда у военнослужащего в воинской части самый любимый напиток это кока-кола, а самый любимый батончик это "Сникерс". Это наша задача. Пока на кока-колу не замахнулись, но на батончики замахиваемся. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем это сделать», — сказал Павлов.

Директор компании также рассказал, что «Военторг» развивает в войсках сеть автоматов по продаже напитков и продуктов питания. По всей стране установлено уже свыше тысячи автоматов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На Украине курсантов кормили тараканами и червями
Солдат туркменской армии перевели на голодный паек
Магазин «Армия России» откроется в Москве напротив посольства США
Другие материалы рубрики
Экономика00:04Сегодня

Морская болезнь

Почему российские корабли поплыли на Украину
09:5427 марта

«Роснефть» и Катар расширят сотрудничество в сфере науки и образования

20:2527 марта

Саудовская Аравия собралась дружить с Россией 10-20 лет

13:1823 марта

Rambler объявил о кадровых перестановках в холдинге

Экономика00:0527 марта
Сергей Мавроди

Великий кидала

Сергей Мавроди обманул весь мир, но умер в России
21:0027 марта

Россия и Украина приступили к расторжению контрактов по газу

18:1727 марта

Сирии предложили наводнить российский рынок дешевыми фруктами и овощами

19:0627 марта

Мировой бизнес проигнорировал отравление Скрипаля и увлекся Россией

Экономика09:1520 марта
Ирина Жукова

Практика сложных решений

О том, как себя ведет социально ответственный бизнес
17:0827 марта

Топ-менеджер «Лукойла» подарил жене долю в компании на миллионы рублей

11:1623 марта

Подмосковный полигон «Ядрово» избавят от фильтрата

17:3827 марта

Российский газ дошел до Индии

Россия
«Мы должны собрать свой народный суд»
Что говорили родители погибших детей на митинге в Кемерове: репортаж «Ленты.ру»
На месте пожара в Кемерове завершена поисковая операция
«Это просто ужас...»
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей
Дарья Жук (слева) и Фарида Рустамова«Сам вижу, доступна женщина или недоступна»
Депутат Госдумы о лобках журналисток, похоти и домогательствах Слуцкого
В сети разоблачили фейк с поджогом «Зимней вишни»
Наводнение оставило без домов более тысячи россиян
При согласовании строительства «Зимней вишни» обнаружили семейный подряд
Все материалы
Мир
Круто сваренные
Британия уничтожила крупнейшую наркоимперию. Все стало только хуже
Западные послы подтвердили отсутствие у Лондона доказательств в деле Скрипаля
Опубликована презентация британского посольства по «делу Скрипаля»
В МИД России обвинили Великобританию в пренебрежении истиной
Госдеп США назвал условия для улучшения отношений с Россией
Люксембург поискал российских шпионов среди дипломатов и сдался
США пообещали через 10 лет «победить в любой войне»
Все материалы
Бывший СССР
Не туда попали
Европа отправила беженцев в Прибалтику. Они жгут женщин и хотят сбежать
В Киеве почтили память погибших в Кемерове
В Киеве оценили убытки от Крымского моста и назвали Кубань украинской
Сестра Савченко рассказала об условиях ее содержания в СИЗО
Глава МИД Украины пособолезновал родным жертв в Кемерове и разгневал украинцев
Надежда СавченкоНадежды нет
Почему герой Украины Савченко стала врагом государства
«Миротворец» 4 года искал «доказательства» против российского артиста
Все материалы
Экономика
Морская болезнь
Почему российские корабли поплыли на Украину
Российских военных решили оставить без кока-колы и сникерсов
Сергей МавродиВеликий кидала
Сергей Мавроди обманул весь мир, но умер в России
Саудовская Аравия собралась дружить с Россией 10-20 лет
Россия и Украина приступили к расторжению контрактов по газу
Сирии предложили наводнить российский рынок дешевыми фруктами и овощами
Мировой бизнес проигнорировал отравление Скрипаля и увлекся Россией
Все материалы
Силовые структуры
«Пора сажать!»
Кто на самом деле виноват в кемеровской трагедии и почему она может повториться
«Куда идут эти деньги — никто не знает»
Полиция по всей России платит дань начальству. Иначе не выжить
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
СК прокомментировал фейк украинского пранкера о 300 погибших в Кемерове
В суде рассказали об отключенной за 15 минут до пожара в Кемерове сигнализации
СК назвал число пропавших после пожара в Кемерове
СК предъявил обвинения всем задержанным по делу о пожаре в Кемерове
Все материалы
Наука и техника
«Все бросить или делать свое»
В России роняют ракеты и спутники. Но есть и те, кто вкладывает в космос душу
Пуск «Ангары-А5» с ПлесецкаЕще полетаем
«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
Русские монстры
Паровые гиганты и огромные машины на первых цветных снимках Российской империи
У Sukhoi Superjet 100 в полете отказали датчик скорости, авионика и автопилот
Российская «Щука» с «Калибрами» проиграла старой британской подлодке
США испытали СВЧ-оружие
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Все материалы
Спорт
Андрей ЛуневРусская тройка
Россияне не справились с 19-летним французом и снова пропустили трижды
Черчесов нашел объяснение поражению от Франции
Сборная России снова пропустила три мяча и проиграла Франции
Баннер о сравнении России с контактным зоопарком вывесили на «Крестовском»
Максим Цветков«Надо гнать всех поганой метлой»
Российские биатлонисты долго шли ко дну. Но сумели всплыть
Фигурист Коляда нашел объяснение падениям на чемпионате мира
Британцы раскрыли детали бойкота чемпионата мира в России
Все материалы
Культура
«Сталинский прихвостень»
Горький ссорился с Лениным и оправдывал репрессии, а теперь никому не нужен
«Тревога глубоко подавленного гея»
За что автор самой жуткой картины Америки чуть не лишился уха
Все смешалось
В Большом показали другую Россию, с ковбоями и клюшками
Лидера группы «100%» нашли мертвым в 33 года
Раскрыты тайные подробности смерти Принса
Умерла актриса из «Скромного обаяния буржуазии» Стефан Одран
Витаса посадили
Все материалы
Интернет и СМИ
Жизнь зла
Российские арестанты, горящая Америка и арабы на цепи глазами лучших фотографов
Рекламу пива обругали за намек на превосходство белых
«Мы принимали слишком много наркотиков»
Как секс и звезды принесли славу старейшему журналу о марихуане
В соцсетях раскритиковали скорбящий о погибших в Кемерове Burger King
Полсотни бразильских спортивных журналисток пожаловались на домогательства
Лайк за упокой
Блогеры умирают, но их каналы продолжают жить своей жизнью
Оповестивший морги Кемерова о 300 погибших пранкер из Украины объяснился
Все материалы
Ценности
Международная ювелирно-часовая выставка в Базеле
BaselWorld-2018 в цифрах и фактах
Вкусы китайцев взволновали западный масс-маркет
Африканец-модель рассказал о расизме в России
Логотип Versace оказался ворованным
Афроамериканского дизайнера-бунтаря взяли работать в Louis Vuitton
Кристина Агилера сняла волосы и показала натуральное лицо
Невеста принца Гарри сэкономит на свадебном платье ради Кейт Миддлтон
Все материалы
Путешествия
«Марихуана — это способ общения с Богом»
Раста-церковь, чернокожий Иисус и лекарство от рака. Что творят на Ямайке
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
Выжившие
Затерянные в джунглях индейцы глазами русских путешественников
Инвалид три дня руками карабкался на Эверест
Израильтяне снесли подаренный россиянами памятник
В Великобритании заметили кислотную радугу
Женщина в хиджабе запела от ужаса в самолете
Все материалы
Из жизни
Человек, который продал Луну
Мир будущего Маска, шутки Шварценеггера и вагончик вибраторов: репортаж с SXSW
Инвалид-колясочник впервые самостоятельно покорил Эверест
Кругом тлен
Он попал в город мертвых и увидел, как красиво горят тела
Ходячие мертвецы
Их похоронили раньше времени и теперь не дают вернуться в мир живых
Взломщик забрался к американке домой и уснул на диване
Питон залез в дом, проглотил тапку и попал в больницу
Большая белая акула испортила рыбалку американцам
Все материалы
Пять неизвестных фактов про новый VW Touareg
Самые важные особенности нового «Туарега» во всех подробностях
Длительный тест Range Rover Velar
Знакомимся с главной новинкой LR во время московского снегопокалипсиса
Vesta, которую вы не знаете
Забытые концепт-кары: Renault с неожиданно знакомым именем
Автомобили, названные в честь ветров
Мощные машины с мощными именами: Tempest, Typhoon и другие
Rolls-Royce добавил в салон Wraith «падающие звезды» и стальную ткань
«Тойота» показала лицо нового RAV4
Ford запустил вендинговый автомат по продаже машин
Все материалы
Печатный орган
Россиян заставят самостоятельно мастерить мебель. С IKEA можно попрощаться
Потеряли берега
Жилье в Крыму распродают за копейки. Но это неточно
Работающие москвичи стали реже умирать
Все стерпят
Ради ипотеки россияне голодают и продают органы
Однажды в Мексике
Как выглядит самый опасный город мира
Россиянка спалила воображаемый дом ради страховки
Россиянам разрешат платить за ЖКХ в ломбардах
Все материалы