Солдат туркменской армии перевели на голодный паек

Солдат армии Туркменистана, которые проходят службу в Марыйском велаяте (области), перевели на урезанный паек. Об этом сообщает «Хроника Туркменистана».

Военнослужащие преимущественно получают кашу из пшеницы. Ранее рядовых кормили картофельным пюре, пловом и рыбой, однако эти блюда исключили из их рациона три месяца назад. Яйца на завтрак солдаты получают через день.

«Если раньше солдаты отказывались есть капустный суп, то сейчас не могут его дождаться. Чтобы решить проблему в одной из военных частей, приказано открыть частную столовую, чтобы солдаты сами покупали себе еду», — приводит ресурс слова своего корреспондента с места.

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«Хроника Туркменистана» отмечает, что денежное довольствие рядового состава составляет 68 манатов (около 10 долларов по реальному курсу) в месяц. Но часто вместо выплат военнослужащим предоставляют подписку на газету «Эсгер» («Воин») или журнал «Гошун» («Армия»). По информации ресурса, такая же ситуация со снабжением сложилась и в других воинских частях вооруженных сил страны.

В июне президент республики Гурбангулы Бердымухамедов поручил правительству отменить все льготы для населения. «Льготы должны предоставляться не всем подряд, а только тому, кто действительно нуждается в социальной помощи», — сообщалось о результатах совещания главы государства с кабинетом министров.

До этого власти республики регулярно отмечали, что населению коммунальные услуги и бензин предоставляются бесплатно.