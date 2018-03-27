Названы сильнейшие страны мира будущего

К 2030 году Индия, Франция, Россия, США и Китай будут обладать самыми мощными вооруженными силами на планете, сообщает в The National Interest военный эксперт Роберт Фарли.

«Российская армия останется смертоносной силой в 2030 году, но, тем не менее, будет иметь серьезные проблемы. Доступ к технологии может стать большой проблемой в будущем», — полагает автор.

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По его мнению, одной из проблем является также то, что российские вооруженные силы застряли между обязательной и контрактной системами службы, что, в частности, усугубляется сокращением населения.

Фарли отмечает, что из стран ЕС только Франции удастся сохранить мощные вооруженные силы. США, полагает эксперт, к 2030 году сохранят лидирующее положение в военной сфере. Индия и Китай, по мнению Фарли, в настоящее время уже располагают практически всеми типами вооружений, характеристики которых к 2030 году только улучшатся.

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