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США воскресят программу нейтронного оружия

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Первый заместитель главы Пентагона по исследованиям и разработкам Майк Гриффин полагает, что в следующие десятилетия одним из перспективнейших видов оружия в космическом пространстве станет нейтронная пушка, сообщает Defense One.

«Направленная энергия — это больше чем просто большие лазеры, — сказал. — Это важно. Мощные микроволновые воздействия могут привести к уничтожению электроники. То же самое с системами пучков нейтральных частиц».

По его словам, в 1990-х годах США рассматривали нейтронное оружие «для использования в космических противоракетных системах». Такое оружие, отметил Гриффин, может быть «полезным в самых разных средах», а его использование «не оставляет никаких доказательств на то, кто или даже что нанесло ущерб».

«Мы не должны терять свой путь... с рядом других технологий, работа над которыми была начата в 1980-х и начале 1990-х годов и которые теперь доступны для возобновления... Я буду очень приветствовать иные подходы, которые не были в центре внимания в последние годы или последние десятилетия», — заявил первый заместитель главы Пентагона.

Инженер-физик Гриффин в 2005-2009 годах занимал пост главы НАСА. Первый заместитель главы Пентагона — сертифицированный пилот-инструктор, автор множества научных работ по проектированию космических аппаратов.

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