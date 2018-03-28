Чиновники захотели снять с себя ответственность за строительство кемеровского ТЦ

Чиновники в Кемеровской области попытались снять с себя ответственность за выдачу разрешения на строительство торгового центра «Зимняя вишня», где 25 марта произошел пожар. В частности, заммэра Кемерова по вопросам городского развития Андрей Калинин заявил РЕН ТВ, что ответственность должны нести областные чиновники.

По словам Калинина, хотя последнюю подпись под документами ставил он, разрешение было выдано на основании четырех документов, согласованных другими чиновниками.

«Для того чтобы выдать разрешение на строительство, необходимо четыре документа: это право собственности или аренды на земельный участок, градостроительный план земельного участка, проект и экспертиза. Что касается объекта "Зимняя вишня" — все понимают, что данный проект прошел экспертизу у чиновников Кемеровской области. Нужно понимать, что там за профессионалы сидят, которые согласовывают экспертизы школ, детских садов и прочей инфраструктуры», — пояснил он.

Заммэра также высказал мнение, что спустя четыре года после введения торгового центра в эксплуатацию чиновники должны были еще раз его проверить.

В то же время бывшая глава областного стройнадзора Танзеля Комкова заявила, что не помнит, что подписывала разрешение на строительство «Зимней вишни». «Есть замы, которые проверяют это все. Они несут ответственность. Я почему? Моей подписи и не было. Я только утверждала. Я не знаю, я не помню, подписывала я это заключение, утверждала или нет», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что чиновницы, которые занимались согласованием строительства торгового центра, оказались родственницами. Сначала проект приняла сотрудница городского комитета строительного контроля Елена Комкова. На новом уровне согласования документы попали к Танзиле Комковой. После этого проект поступил к заместителю мэра Кемерово.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека, пострадавшими числятся 76 человек.

Основная версия случившегося — неисправность проводки. Следователи предполагают, что в ТЦ не работали аварийные выходы, а пожарная сигнализация была выключена. Возбуждено уголовное дело по трем статьям.

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