После пожара в Кемерове уволены двое чиновников

После пожара в торговом центре «Зимняя вишня» были уволены вице-губернатора Кемеровской области Алексей Зеленин и начальник департамента внутренней политики Нина Лопатина. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источник. Не известно, идет ли речь об одном и том же собеседнике, или у агентств были разные источники.

По информации ТАСС и «Интерфакса», место Зеленина займет первый заместитель главы Кемерова Ольга Турбаба, а Лопатиной — ее зам Валентина Назимок. Источник не уточняет, связаны ли увольнения непосредственно с пожаром.

Накануне, 27 марта, на центральной площади Кемерова прошел массовый стихийный митинг, во время которого собравшиеся потребовали отставки главы региона Амана Тулеева. В тот же день президент Владимир Путин встретился с группой местных жителей и пообещал, что виновные будут наказаны. «Пройдут по всей цепочке, начиная с тех, кто давал разрешение, и заканчивая теми, кто должен был следить за безопасностью, этим ЧОПом, который сидел и кнопку не нажал. (...) Все, кто должен отвечать, все ответят», — говорил он.

В результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, из них 41 — дети. В составленных родственниками списке пропавших числятся 77 человек.

Основная версия случившегося — неисправность проводки. По версии следствия, в здании не работали система оповещения и аварийные выходы. Пятерым задержанным предъявлены обвинения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!