Сайентологи сами пришли в ФСБ

В Санкт-Петербурге адепты саентологической церкви пришли в управление ФСБ, чтобы дать показания после проведенных ранее обысков. Об этом в среду, 28 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его словам, следствие установило, что адепты занимаются предпринимательством и разжигают ненависть и вражду. В пресс-службе УФСБ не прокомментировали результаты обысков в помещениях сайентологической церкви в бизнес-центре на улице Бабушкина.

Отмечается, что обыски проводились в рамках расследования уголовного дела, по которому уже задержаны пять человек, в том числе руководитель местного представительства церкви. В суде следователь ФСБ заявлял, что с января 2013 года по июнь 2016-го церковь заработала более 276 миллионов рублей на продаже сайентологических программ. В самой церкви заявляют, что не имеют никаких заработков.

В ноябре 2017 года суд начал рассматривать дело в отношении жительницы Петербурга Екатерины Заборских. Следствие считает, что она жертвовала в пользу сайентологической церкви деньги, похищенные у дольщиков ее стройфирм.

Международное движение сайентологов основано американским писателем Роном Хаббардом в 1954 году. В некоторых странах церковь сайентологии запрещена, тем не менее у нее насчитываются миллионы последователей по всему миру.

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