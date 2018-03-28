Блогер Соболев удалил ролик о «заговоре» вокруг пожара в Кемерове

Российский видеоблогер Николай Соболев удалил со своего YouTube-канала ролик, в котором обвинял кемеровские власти в умалчивании числа жертв при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», основываясь на непроверенной информации из соцсетей.

В видео Соболев утверждал, что официальные источники занижают число погибших. Он продемонстрировал зрителям фрагменты голосовых сообщений в WhatsApp, на которых якобы общались люди, осведомленные о «сотнях жертв трагедии».

Трагедию в Кемерове Соболев сравнил с катастрофой в Чернобыле, обвинив СМИ в утаивании информации. «О трагедии на Чернобыльской АЭС говорил весь мир, пока в вечернем выпуске новостей говорилось о незначительной утечке радиоактивных веществ», — напомнил он.

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Видео с обвинением властей в умалчивании числа жертв блогер опубликовал 27 марта. Ролик собрал почти пять миллионов просмотров и попал в тренды YouTube. Однако утром 28 марта пользователи заметили, что популярное видео было скрыто с канала Соболева.

Николай Соболев — YouTube-блогер, ставший известным широкой публике после того, как появился в нескольких телеэфирах, посвященных истории Дианы Шурыгиной.

Пожар в Кемерове стал поводом для распространения ложной информации в соцсетях. Так, в сети быстро распространился фрагмент видео с якобы поджигателем, который оказался фейком, а известный паблик MDK официально принес извинения за публикацию неподтвержденных данных.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадавшими числятся 76 человек, 14 из них находятся в больницах.

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