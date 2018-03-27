В сети разоблачили фейк с поджогом «Зимней вишни»

Видео с якобы «поджигателем» торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове оказалось фейковым. Это выяснил пользователь

Turchik Tv, разместивший видеодоказательство на своем канале в YouTube.

Утверждается, что появившийся в кадре молодой человек с сумкой является работником торгового центра, и он не только не причастен к трагедии, но и помогал выводить детей из огня. Момент, который некоторые приняли за подбрасывание горючего вещества в батут, оказался дружеским приветствием — «поджигатель» стукнулся кулаком с кем-то.

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Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» начался 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Судя по списку, опубликованному кемеровской мэрией, пострадали 69 человек. 28 марта в России объявлен днем траура.

По данным следователей, основная причина возгорания — замыкание электропроводки. Уголовное дело расследуется по трем статьям, в том числе о нарушении правил пожарной безопасности. Следователи утверждают, что в «Зимней вишне» не работали аварийные выходы, а также пожарная сигнализация.

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