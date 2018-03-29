У Родченкова обнаружились другие клиенты

Армянские борцы пользовались услугами Московской антидопинговой лаборатории, чтобы скрыть факт приема запрещенных веществ. Об этом сообщает портал occrp.org со ссылкой на расследование hetq.am.

Источник утверждает, что некоторые члены сборной, которые принимали участие в Олимпийских играх 2008-го и 2012 года, принимали допинг, а затем отправляли свои тесты Григорию Родченкову, бывшему главе Московской лаборатории. Позитивные тесты помечались как отрицательные, и спортсмены получали возможность участвовать в соревнованиях.

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Комментарии по этому поводу дали семь борцов, в том числе два олимпийских медалиста. Они утверждают, что местная федерация помогала им покупать запрещенные препараты и отправляла пробы Родченкову, за что тот получал деньги.

В феврале беглый ученый сообщил «Би-би-си», что допинговыми махинациями занимаются не только в России. Сидя в своем секретном убежище в США, Родченков рассказал, что «ему известно о нескольких чрезвычайно странных случаях в британском спорте».

В 2016 году Родченков переехал в США, где в интервью газете The New York Times рассказал о якобы имевшем место нарушении россиянами антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи. Он настаивал на существовании в России допинг-системы, контролируемой государством. Позже Родченков стал информатором WADA. Дальнейшие разбирательства привели к отстранению сборной России от Олимпиады в Пхенчхане.

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