Вину за ситуацию на свалке в Волоколамске возложили на оператора

Компанию, которая эксплуатирует мусорный полигон «Ядрово» в подмосковном Волоколамске, привлекут к ответственности «вплоть до уголовной». Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев, пишет РИА Новости.

По словам Вихарева, Минэкологии Московской области выявило существенные нарушения в работе свалки и в ближайшее время вынесет постановление сразу по нескольким статьям о привлечении к ответственности оператора полигона.

Ранее подмосковные власти отказались от идеи вводить режим ЧС, посчитав, что действующего режима повышенной готовности достаточно. В настоящее время на полигоне круглосуточно дежурят сотрудники МЧС и работники свалки для предотвращения выброса свалочного газа.

Последние несколько недель в Волоколамске проходят акции с требованием закрыть полигон, откуда доносится сильный неприятный запах. Ранее, 21 марта, десятки школьников обратились к врачу с жалобами на головокружение, тошноту, рвоту и носовое кровотечение. Местные жители объяснили плохое самочувствие детей свалочным газом. Из-за скандала вокруг «Ядрово» своего поста лишился глава района Евгений Гаврилов.

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