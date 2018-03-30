В Кремле прокомментировали ситуацию со свалкой в Волоколамске

В Кремле не берутся оценивать сложившуюся ситуацию вокруг мусорного полигона «Ядрово» в подмосковном Волоколамске, считая это компетенцией МЧС и региональных властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По словам Пескова, Кремль следит за историей со свалкой и поддерживает постоянный контакт с руководством Московской области. «Но что касается характера этой ситуации — чрезвычайной или нечрезвычайной, — то вряд ли администрация президента является тем местом, которое компетентно давать такие оценки. Это могут делать только или власти региона, или соответствующие подразделения МЧС», — сказал представитель Кремля. Он добавил, что местные власти пытаются решить проблему, но сделать это за один день невозможно.

Администрация Волоколамского района планировала ввести режим ЧС в муниципалитете. Позднее вице-губернатор Подмосковья Александр Чупраков сообщил радиостанции «Говорит Москва», что это преждевременная мера и вводить его пока не будут. По словам чиновника, действует режим повышенной готовности, жителями начали выдавать респираторы и маски, на свалке круглосуточно дежурят сотрудники МЧС и работники полигона для предотвращения выброса свалочного газа.

После того как 21 марта несколько десятков школьников обратились к врачам с жалобами на головокружение, тошноту, рвоту и носовое кровотечение, жители Волоколамска потребовали от местных властей закрыть мусорный полигон. Несколько недель в городе проходят акции протеста, своего поста лишился глава района Евгений Гаврилов.

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