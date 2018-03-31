Мир
 
Последние новости
С американского генконсульства в Петербурге сняли флаг
Стивена Хокинга похоронили
Суд арестовал брата Зиявудина Магомедова
Сотрудник консульства США в Петербурге показал журналистам средний палец
Футболист сборной рассказал о походе в ресторан после разгрома от бразильцев
Карпов ответил на призыв Каспарова бойкотировать ЧМ в России
В Кемерове не нашли погибших в пожаре сирот
Стала известна доля фальсификата на рынке коньяка
Музей отказался возвращать украденное золото Олимпиады советской чемпионке

Россиян предостерегли от поездок в Британию из-за вспышки русофобии

Перейти в «Мою Ленту»

Граждане России могут столкнуться с русофобией, преследованиями и провокациями в Великобритании. Об этом в субботу, 31 марта, предупреждает российское посольство в королевстве на своем сайте.

В диппредставительстве отметили, что британские правоохранительные органы и спецслужбы могут проявить повышенное внимание к владельцам российских паспортов в пунктах въезда и выезда.

«Возможны непредвиденные остановки и задержания граждан под надуманными предлогами в целях проведения подробных допросов и обысков при въезде и выезде из страны. При этом могут предъявляться требования к изъятию и проверке персональных электронных устройств (компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, электронные носители). Также возможно изъятие документов, удостоверяющих личность», — пояснили в посольстве.

Дипломаты посоветовали гражданам заранее прибывать в аэропорты, а при следовании транзитом предусматривать больше времени между рейсами. Кроме того, россиянам рекомендовали пользоваться камерой и диктофоном при любых спорных ситуациях и необоснованных задержаниях. Сомневающимся предложили вовсе отложить или отменить поездку в королевство.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Великобритания собралась отыграться на российском долге
Мэй и Меркель договорились дружить против России
Россия вышлет 50 британских дипломатов
Другие материалы рубрики
Мир00:01 9 марта
Стивен Эйвери

Американское зло

Он провел полжизни в тюрьме по ошибке, захотел справедливости и сел навсегда
16:04Сегодня

Шариатский суд в Сирии попал под российский удар

16:1230 марта

Составлен портрет типичного джихадиста

15:21Сегодня

Северную Корею уличили в подготовке новых ядерных испытаний

Мир00:0014 марта
Former KGB officer Nikolai Khokhlov appears as a witness before the Senate Internal Security Subcommittee. Image shows Khokhlov examining a collection of bullets which contain poison. May. 21, 1954. (AP Photo)

Русские сенсации

Во что российские перебежчики заставили поверить Запад
13:40Сегодня

Стало известно о помощи России в усилении Турции

13:49Сегодня

Россия вышлет 50 британских дипломатов

04:04Сегодня

В Лондоне задумались над закрытием российского «логова шпионов»

Мир00:02 2 февраля

Съел и умер

Таблетки дарят американцам счастье. А потом превращают в зомби
13:1730 марта

Чехия выдала российского хакера Никулина США

05:26Сегодня

Американцы пожаловались Трампу на русофобию

05:2830 марта

США решили выслать из страны торгового представителя России

Россия
«Надо было погибать там»
Исповедь пожарного после тушения «Зимней вишни» в Кемерове
«Мы должны собрать свой народный суд»
Что говорили родители погибших детей на митинге в Кемерове: репортаж «Ленты.ру»
«Девочки наши, вернитесь!»
Чем живет поселок под Кемерово после гибели детей в пожаре: репортаж «Ленты.ру»
Бастрыкин пообещал новые задержания по делу о пожаре в Кемерове
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Пострадавшие от пожара в Кемерове пожаловались на аферистов
Камеры ТЦ в Кемерове сняли открывающую двери кинозалов сотрудницу
Все материалы
Мир
Мертвее некуда
Египтяне потеряли курорты и надежду. Страну завалило мусором и джихадистами
Шариатский суд в Сирии попал под российский удар
Северную Корею уличили в подготовке новых ядерных испытаний
Стало известно о помощи России в усилении Турции
Россия вышлет 50 британских дипломатов
В Лондоне задумались над закрытием российского «логова шпионов»
Американцы пожаловались Трампу на русофобию
Все материалы
Бывший СССР
Александр Турчинов (в центре), Юлия Тимошенко и Виктор ПинзеникБольшой бонус
Главный по безопасности Украины украл миллионы долларов. Наказания не будет
В ДНР ответили на обвинения в применении лазерного оружия
Не туда попали
Европа отправила беженцев в Прибалтику. Они жгут женщин и хотят сбежать
Украинских полицейских сошлют в Донбасс из-за песни Газманова
Порошенко обвинили в подрыве репутации Украины
В Киеве почтили память погибших в Кемерове
У голодающей Савченко началась кровавая рвота
Все материалы
Экономика
Вялый конец
Взлет и падение производителя русской виагры
Стала известна доля фальсификата на рынке коньяка
В России подсчитали состоятельных граждан
«Газпром» решил засекретить участников своих закупок
Морская болезнь
Почему российские корабли поплыли на Украину
«Норникель» направит 180 миллионов рублей на поддержку экологических проектов
Банкоматы дожили до кризиса среднего возраста
Все материалы
Силовые структуры
Бандитский Петербург
Грозные группировки 90-х устроили кровавый передел в Cеверной столице
«Пора сажать!»
Кто на самом деле виноват в кемеровской трагедии и почему она может повториться
Захарий Калашов«Ты больше чем вор!»
Главный русский мафиози Шакро Молодой сел. Криминальный мир ждут перемены
МВД раскрыло подробности дела владельцев «Суммы» Магомедовых
Зиявудина Магомедова арестовали по делу о хищении миллиардов рублей
Эвакуации людей из ТЦ «Зимняя вишня» помешали незаконные перепланировки
Совладелец группы «Сумма» Магомедов поговорил со следователями
Все материалы
Наука и техника
Ватники и лапти
Неизвестные снимки Красной армии: голод, кровь и нищета
Пуск «Ангары-А5» с ПлесецкаЕще полетаем
«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
«Все бросить или делать свое»
В России роняют ракеты и спутники. Но есть и те, кто вкладывает в космос душу
Новые пуски с Восточного задумали отложить
Блюющий робот поможет человечеству покорить космос
Найден простой секрет здорового сердца
Военные получат новейшую версию Т-90М в этом году
Все материалы
Спорт
Александр ПоветкинПробил выезд
Поветкин сразится с 203-сантиметровым британцем. Но главный бой впереди
Игроки чемпионата Англии подсели на запрещенный табак
Музей отказался возвращать украденное золото Олимпиады советской чемпионке
В «Зените» пообещали «всех рвать»
Гарри Каспаров призвал бойкотировать чемпионат мира в России
Фанатам «Зенита» пожаловались на высокую стоимость Смолова
Защитник вынес мяч с линии ворот на последней секунде матча
Все материалы
Культура
«Автопортрет с магической сценой»Не задвигая штор
Жизнь голландцев, подсмотренная сквозь замочную скважину
«Тревога глубоко подавленного гея»
За что автор самой жуткой картины Америки чуть не лишился уха
Виртуальная банальность
Кино недели: от «Первому игроку приготовиться» до «Не в себе»
Шварценеггеру сделали срочную операцию на сердце
Очнувшийся после операции Шварценеггер произнес свою знаменитую фразу
Умерла народная артистка России Наталья Попович
Названы лучшие фильмы про Иисуса
Все материалы
Интернет и СМИ
«С чего это я должен их жалеть?»
Российские и украинские блогеры устроили пляски на костях погибших в Кемерове
Лайк за упокой
Блогеры умирают, но их каналы продолжают жить своей жизнью
Жизнь зла
Российские арестанты, горящая Америка и арабы на цепи глазами лучших фотографов
Американка получила по почте гигантские брюки и прослыла клоуном
Необычное исполнение «Катюши» китайскими артистами взорвало интернет
Британец получил развратные снимки стриптизерши во время игры и пришел в ярость
Впервые всплывший секретный отдел ФБР оказался полон хакеров
Все материалы
Ценности
Блестящие идеи
Украшения, без которых будет даже неприлично выйти в свет
LOS ANGELES, CA - JULY 17: (L-R) Actress Gabrielle Union, NBA player Dwyane Wade, NBA player LeBron James, and Savannah Brinson attend The 2013 ESPY Awards at Nokia Theatre L.A. Live on July 17, 2013 in Los Angeles, California. (Photo byБелая зависть
Они выглядели как бандиты из гетто и мочили фанатов. Сейчас на них равняется мир
Короли декаданса
Секс-символы эпохи большого кино, широких брюк и Великой депрессии
Жена Ким Чен Ына скопировала стиль Кейт Миддлтон
Покупатели побрезговали часами осужденного экс-губернатора
Любимый бренд гламурных россиянок сильно подорожал
29-летняя чернокожая модель оказалась 40-летней белой женщиной
Все материалы
Путешествия
Дзебик среди папуасов
Москвич отправился в Новую Гвинею на надувном катамаране и выжил
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
«Марихуана — это способ общения с Богом»
Раста-церковь, чернокожий Иисус и лекарство от рака. Что творят на Ямайке
Стюардесс избавят от юбок впервые за 72 года
В Домодедово на взлете задымился пассажирский самолет
Туристка заявила о снятом на видео лох-несском чудовище с детенышами
Выжившие
Затерянные в джунглях индейцы глазами русских путешественников
Все материалы
Из жизни
«Я не остановлюсь, пока не выкопаю его»
За огромным кладом из старой легенды охотились полтора века. Кажется, не зря
Ходячие мертвецы
Их похоронили раньше времени и теперь не дают вернуться в мир живых
Человек, который продал Луну
Мир будущего Маска, шутки Шварценеггера и вагончик вибраторов: репортаж с SXSW
Румыны ополчились на медведя за кражу спиртного
Опубликован список гостей на свадьбе принца Гарри
Швейцарцы повадились выбрасывать мусор через границу
Австралийскую старушку выгнали из дома за трубный голос
Все материалы
Все новинки автосалона в Нью-Йорке
Самые важные и интересные автомобили одного из главных моторшоу США
Лихие девяностые: внедорожники, по которым мы скучаем
Харизматичные внедорожники, которые хочется снова увидеть в автосалонах
5 фактов о новой Toyota RAV4
Чем удивил японский бестселлер, который так ждут в России
Тест: сколько стоили «Волги» и «Жигули» в СССР?
Разбираемся в ценах советских машин
В России начали собирать Hyundai Sonata
Старую Toyota Celica переделали во внедорожник для участия в гонках
Показана парковка с тысячами брошенных дизельных «Фольксвагенов»
Все материалы
Ешь, молись, сверли
Почему россияне наводят порядок на кухнях, а не в головах
Заигрались
Россияне сдают бабушкины квартиры за бешеные деньги. Чемпионат мира все ближе
На темной стороне
Завораживающе черные дома со всего мира
Приморская болезнь
Квартиры в Сочи подешевели, но их лучше не покупать
Риелтора-серийного убийцу посадили на 20 лет
Осужденный за хищения из Фонда Гергиева лишился дорогой квартиры
Однажды в Мексике
Как выглядит самый опасный город мира
Все материалы