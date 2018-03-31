Британского физика Стивена Хокинга похоронили в Кембридже. На частные похороны были приглашены около 500 человек, сообщает CBS.

Среди тех, кто пришел проститься с ученым, были его бывшая супруга Джейн, актеры Эдди Редмэйн и Фелисити Джонс, сыгравшие главные роли в фильме «Вселенная Стивена Хокинга» и гитарист группы Queen Брайан Мэй.

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Физик умер 14 марта на 77-м году жизни.

Широкую известность Хокинг получил после того, как в апреле 1988 года была опубликована его научно-популярная книга «Краткая история времени». Она переведена на десятки языков и издана общим тиражом более 10 миллионов экземпляров. Ученый много внимания уделял и таким актуальным проблемам человечества, как глобальное потепление, состояние окружающей среды и социальное неравенство.

Главный научный результат Хокинга связан с описанием излучения черных дыр. Он высказал гипотезу о том, что черные дыры малой массы теряют энергию, испуская излучение по своему горизонту событий, и в конце концов «умирают».

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