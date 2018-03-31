Новые пуски с Восточного задумали отложить

Два пуска с космодрома Восточный, которые планировались на осень 2018 года, могут перенести на более поздний срок. Об этом сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

«Запуски космического аппарата "Метеор-М" № 2.2 и двух "Канопус-В" №5 и №6 предварительно намечены на декабрь 2018 года», — сказал он и добавил, что окончательное решение по срокам будет принято осенью.

По словам собеседника агентства, сами космические аппараты находятся в высокой степени готовности.

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«Канопус-В» ранее предполагалось запустить в ноябре 2018 года. Аппараты этой серии предназначены для отслеживания стихийных бедствий, крупных выбросов загрязняющих веществ, а также сельскохозяйственной деятельности. В настоящее время на орбите находится четыре спутника серии «Канопус».

«Метеор-М № 2.2» планировалось вывести на орбиту в октябре 2018 года. Этот метеорологический спутник занимается мониторингом облачности и поверхности Земли, ледового и снежного покровов, температур океанов и земной поверхности, данных о распределении озона в атмосфере. В данный момент на орбите находится только один такой аппарат, запущенный в 2014 году. Второй был утерян в ходе неудачного пуска с Восточного в конце 2017 года.

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», которая должна была вывести на орбиту «Метеор-М № 2.2» и 18 других спутников, преимущественно иностранных, стартовала 28 ноября с Восточного. Головная часть ракеты сгорела в атмосфере, а ее обломки утонули в Атлантическом океане.

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