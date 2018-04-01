Россия представит в ОЗХО «хорошее предложение» по делу Скрипаля

Россия на специальном заседании исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия представит новое предложение по содействию расследованию отравления Сергея Скрипаля. Об этом в интервью «Российской газете» заявил постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин.

«На внеочередной сессии исполнительного совета ОЗХО мы собираемся внести еще одно предложение. Я бы сейчас не хотел его раскрывать, но поверьте, что это будет хорошее предложение», — сказал он.

«Это простое, ясное предложение, призванное содействовать расследованию инцидента в Солсбери. Повторю, что мы не меньше, но больше англичан заинтересованы в установлении истины», — заверил Шульгин.

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Российский постпред добавил, что «независимо от того, каких химиков сейчас цитируют, в Российской Федерации никогда не осуществлялись никакие научно-конструкторские, опытные работы, не было никакой программы под названием "Новичок"».

О готовящемся по инициативе Москвы заседании ОЗХО 29 марта рассказал глава МИД России Сергей Лавров: «Мы предъявим конкретные вопросы, уже не раз задававшиеся, но сделаем это в обобщенном виде. Рассчитываю, что наши западные партнеры не уйдут от честного разговора». Заседание состоится 4 апреля и пройдет в закрытом для прессы режиме.

Ранее 1 апреля Россия направила в ОЗХО список из 13 вопросов по делу Скрипаля. Первый вопрос в списке касается того, какого рода помощь запросил Лондон у организации. Также Россию интересует, какого рода данные и материальные свидетельства британцы предоставили в распоряжение технического секретариата ОЗХО, как проходила процедура отбора проб и где они будут анализироваться.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок», и возложил ответственность за покушение на Москву. Российская сторона отвергла все обвинения. Британская сторона также выслала российских дипломатов, к ней присоединились США и 27 других стран. Москва уже начала высылку сотрудников дипмиссий в ответ.

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