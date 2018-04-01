Крупный пожар в Ленобласти сняли с воздуха

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Крупный пожар на деревообрабатывающем предприятии в Ленинградской области сняли на видео с коптера. Ролик публикует Пятый канал.

Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, предприятие находится в деревне Чудцы (Бокситогорский район). Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного около 07:00 мск в воскресенье, 1 апреля. К моменту прибытия пожарных огонь распространился на площади 400 квадратных метров. Пожару был присвоен второй уровень сложности.

К 10:25 площадь возгорания увеличилась до двух тысяч квадратных метров, уровень сложности пожара был повышен до третьего. Всего к ликвидации пожара привлечено 73 человека и 26 единиц техники. Информации о пострадавших или погибших не поступало. В МЧС подчеркнули, что пожар не несет угрозы местным жителям, задымления на автотрассе и железной дороге нет.

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