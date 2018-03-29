МЧС завершило разбор завалов «Зимней вишни» в Кемерове

МЧС завершило разбор завалов торгового центра «Зимняя вишня» а Кемерове. Об этом сообщает ГУМЧС по области.

«На месте пожара завершен разбор завалов и демонтаж металлоконструкций. С помощью мобильного диагностического комплекса "Стрела-П" проведено определение технического состояния несущих конструкций и дальнейшей пригодности здания к эксплуатации. Согласно акта комиссионной проверки, здание передано администрации Кемеровского городского округа», — утверждают спасатели.

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Ранее глава МЧС Владимир Пучков заявил, что здание сгоревшего ТЦ подлежит сносу.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По уголовному делу о пожаре арестованы пять человек, среди них управляющая ТЦ. Cледствие выявило множество нарушений в «Зимней вишне»: пожарная сигнализация не работала, эвакуационные выходы из здания были закрыты. Как выяснили родители погибших детей, двери в один из кинозалов были заперты мужчиной, которому, по предварительным данным, удалось спастись.

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