Тушивший пожар в ТЦ «Зимняя вишня» спасатель объяснил действия коллег

Администрация и охрана торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове отсутствовали на месте в момент прибытия первого расчета пожарных, поэтому спасатели не получили информацию о том, сколько людей находилось в здании в момент пожара. Об этом сообщает МЧС России со ссылкой на начальника службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрея Бурсина, прибывшего первым на место происшествия со своим подразделением.

По его словам, сигнал о пожаре поступил в 16:05 по местному времени. В 16:09 первый расчет спасателей прибыл к центральному входу. Ни администрации, ни охраны на момент прибытия пожарных не было, утверждает Бурсин.

Спасатели, в том числе звено газодымозащитной службы, поднялись на четвертый этаж, где находился очаг возгорания. «Там уже было очень сильное задымление, ориентироваться практически невозможно. На расстоянии вытянутой руки ничего не видно, очень высокая температура. Шло стремительное распространение огня», — рассказал Бурсин.

Он и коллеги приступили к тушению пожара, а также поиску людей — для этого были созданы два боевых участка. Пожарные узнали, что 13 человек находились на крыше, куда уже подбирался огонь. Их спасали при помощи подъемных механизмов. Одного мужчину живым обнаружили на четвертом этаже, из здания его также эвакуировали при помощи подъемных механизмов.

Еще одну женщину вытащили из заблокированного лифта.

Работа осложнялась планировкой, огромными размерами торгового центра, а также необходимостью пользоваться баллонами с воздухом, которые пришлось выносить и охлаждать. Далее произошел один взрыв, сообщил Бурсин. По его словам, в здании не сработала ни одна из систем противопожарной защиты, знаки эвакуационных выходов не светились, аварийного освещения не было. «Все эвакуационные выходы были закрыты, все до одного», — добавил он.

Торговый центр «Зимняя вишня» загорелся 25 марта. Погибли 64 человека, по словам родственников, среди жертв — 41 ребенок.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!