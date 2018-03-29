Песков объяснил отказ Путина выйти к митингующим в Кемерове

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства Владимир Путин не вышел к митингующим в Кемерове после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». Его слова приводит в четверг, 29 марта, русская служба «Би-би-си».

«Все достаточно просто: толпа людей, несколько тысяч человек, которые скандируют. Вы знаете, что Путин очень конкретный, прагматичный президент. То есть, если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути, с тем, чтобы дать какое-то обещание. И не дает пустых обещаний, он очень далек от популизма», — сказал Песков на ток-шоу «В точку» на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики.

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По словам Пескова, «с толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно». «В такой ситуации выходить с митинговыми заявлениями, с которыми он выходил в период предвыборной кампании, — это кощунство, это не решит проблемы, а главное — не ответит на вопрос о вине. Предметно говорить не с кем, когда столько людей», — добавил он.

Представитель Кремля также сообщил, что был на том митинге. Он видел, что собрались «даже не две тысячи», а больше жителей.

27 марта президент побывал возле сгоревшего торгового центра в Кемерово, где возложил цветы в память о жертвах, а затем провел совещание по ликвидации последствий пожара и встретился с инициативной группой граждан. Путин пообещал жителям Кемерово, что все виновные понесут ответственность, «никто никого прикрывать не собирается».

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, из них 41 — дети.

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