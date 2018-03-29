Песков нашел турецкий след во вбросах о Кемерове

Недостоверная информация о пожаре в Кемерове шла в основном с Украины и из Турции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

«Вбросы мы установили — в основном из двух стран шло: из Украины и из Турции. Другой вопрос, почему из этих стран, но информация о 300-400-500 погибших таким образом вбрасывается», — сказал Песков.

По его словам, недостоверную информацию сознательно вбрасывали «доброжелатели», передает «Интерфакс». «Естественно, в эмоциональной среде быстро распространились слухи о том, что погибших гораздо больше, чем цифры, которые были озвучены», — отметил пресс-секретарь президента.

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Украинский пранкер Евгений Вольнов после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» опубликовал видео, на котором он звонит представляющимся сотрудниками моргов в Кемерове и под видом сотрудника МЧС сообщает им о 300 погибших в ТЦ.

По словам Вольнова, такую цифру он привел, «учитывая анализ количества мест в кинозалах».

Свои действия блогер назвал «сатисфакцией» за гибель украинцев в Донбассе.

СК завел на Вольнова дело по статье о возбуждении ненависти и вражды, 28 марта блогера заочно арестовал Басманный суд Москвы. Украина отказалась выдавать пранкера России.

Ролик о том, что кемеровские власти якобы замалчивают реальное количество жертв пожара, опубликовал также российский блогер Николай Соболев. Позднее он удалил запись.

При пожаре 25 марта погибли 64 человека. СК расследует дело по трем статьям, задержаны и арестованы пять человек, в том числе арендатор ТЦ и охранник, который, по данным следователей, отключил систему оповещения в торговом центре.

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