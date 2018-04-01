В Киеве собрались принимать плату за проезд в биткоинах

В общественном транспорте Киева собираются ввести оплату проезда биткоинами с августа 2018 года. Об этом сообщает издание «112 Украина» со ссылкой на источники, приближенные к городской администрации.

«Это часть транспортной программы. Мы обязаны идти в ногу со временем и понемногу отказываться от "совка" и пережитков прошлого в виде бумажных билетов. Таким образом, мы также сохраним многие деревья, что является путем к экологической безопасности страны», — сказал собеседник издания.

Отмечается, что переход на оплату криптовалютой является частью стратегии развития общественного транспорта Киева до 2024 года. Первым этапом реформы станет переход на электронные билеты, который планируется завершить до 14 июля. После этого в общественном транспорте планируют установить биткоин-терминалы для оплаты проезда.

«Возможный отказ от бумажных билетов будет обсуждаться после того, как заработают обе "электронные" части программы развития транспорта», — добавил источник. Он уточнил, что поиск новых способов оплаты связан с несовершенством нынешней системы.

Издание подчеркивает, что во многих странах мира 1 апреля отмечают День юмора.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!