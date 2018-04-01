Белорус на российской фуре поехал в Литву с радиоактивным грузом

Инспекторы пограничной службы Литвы не пустили на территорию страны тягач с российскими номерами, который ехал со стороны Белоруссии и вез радиоактивный строительный материал. Об этом в воскресенье, 1 апреля, сообщает РИА Новости.

«Пограничники в субботу вечером не впустили в Литву тягач Volvo с полуприцепом Schmitz с российскими номерами с грузом использованного строительного материала, уровень радиации которого в 7,5 раза превысил допустимую норму», — говорится в сообщении.

Нарушение обнаружили, когда фура проезжала через установленные на КПП ворота для замера ионизирующего излучения, где и зафиксировали превышение допустимой нормы. Отмечается, что водителем тягача был гражданин Белоруссии. Его документы оказались в порядке.

«При повторном замере радиационного фона груза было установлено, что ионизирующее излучение строительных материалов равно 1,5 микрозивертам/час. Допустимый фон составляет 0,2 микрозиверта/час. Пограничники выявили источник излучения — это изотоп Радий-226», — отмечает ведомство.

Бывшие в употреблении кирпичи и плиты направлялись транзитом через Литву в Германию. Опасный груз отправили обратно в Белоруссию.

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