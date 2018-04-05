Побоище рабочих на стройке в Краснодаре попало на видео

ЧП Краснодар / YouTube

На стройплощадке жилого комплекса «Тургенев» в Краснодаре произошла массовая драка с участием рабочих, сообщает «Юга.ру». Видео инцидента опубликовано на YouTube.

В полиции порталу заявили, что сообщений о драке в правоохранительные органы не поступало, но проверка назначена в связи с появлением в соцсетях видеозаписи. «На место для выяснения обстоятельств произошедшего направили сотрудников полиции», — рассказали в пресс-службе городского управления МВД.

Конфликт, по данным полиции, произошел 29 марта. К медикам никто из рабочих не обращался, все они отрицают свое участие в инциденте.

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