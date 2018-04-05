Норильчане из числа репрессированных попросили помощи у властей

Жители Норильска из числа репрессированных попросили включить в муниципальную программу поддержки населения организацию поездок в Дудинку для участия в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий, передает «Таймырский телеграф» в четверг, 5 апреля.

Эту меру поддержки исключили из программы ранее из-за технической ошибки.

Просьбу рассмотрят на предстоящей сессии Норильского городского Совета.

В январе в Севастополе возобновили строительство многоквартирного дома для представителей депортированных в ходе советских репрессий народов. Здание должны сдать в эксплуатацию до 10 декабря. Работы будут проводится под контролем будущих жильцов, о чем они сами попросили главу города на минувшей встрече.

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