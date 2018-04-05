Огненный шоколад заинтересовал российские органы власти

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) пообещала проверить информацию о плитках шоколада, которые под воздействием высокой температуры возгораются. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.

Поводом для проверки стали распространяемые в интернете видео о том, как загорается шоколад. Ведомство пообещало провести проверки и лабораторные исследования во всех регионах, откуда поступала подобная информация.

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«Роспотребнадзор отмечает, что горение для продуктов питания — естественный физико-химический процесс, интенсивность которого связана с составом продукта. Ведомство призывает граждан не доверять случайным источникам информации, а в случае сомнений в качестве продуктов питания, в частности шоколада, обращаться в территориальные управления Роспотребнадзора», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее журналисты екатеринбургского издания E1 попробовали поджечь несколько плиток шоколада. Они купили продукцию пяти случайных брендов, при этом 4 из 5 плиток шоколада загорелись. Также в сети множество роликов, где простые граждане стараются поджечь шоколад.

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