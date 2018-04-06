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Загадочным образом отрастившая гриву львица умерла

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В зоопарке американского города Оклахома-Сити усыпили 18-летнюю львицу Бриджет, которая несколько месяцев назад загадочным образом отрастила гриву. Об это сообщает телеканал KFOR.

Во вторник, 3 апреля, животное стало сонливым и не проявляло интереса ни к еде, ни к упражнениям. На следующий день ее осмотрели ветеринары. Они обнаружили, что возле ее сердца скапливается жидкость, что может свидетельствовать об инфекции или сердечной недостаточности. С учетом тяжелого состояния и почтенного возраста львицы было принято решение усыпить ее.

Бриджет озадачила ветеринаров в феврале, когда у нее выросла небольшая грива. При этом ее поведение не изменилось. У ее сестры, львицы по имени Тиа, гривы не было. Отмечалось, что грива появляется только у самцов. Обычно ее рост зависит от концентрации тестостерона в крови, которая у Бриджет осталась прежней.

В марте у львицы нашли доброкачественную опухоль надпочечника, которая привела к усилению продукции двух гормонов — кортизола и андростендиона. Обычно в организме самки андростендион преобразуется в эстроген и незначительное количество тестостерона, однако опухоль могла нарушить эту пропорцию, что и привело к появлению гривы. Тогда ветеринары полагали, что здоровью львицы ничто не грозит.

Гривы начинают расти у львят-самцов, когда они достигают примерно одного года. Если животное кастрировать, то грива у него пропадет. Средняя продолжительность жизни льва составляет 14—15 лет.

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