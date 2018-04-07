Илон Маск испугался «бессмертного Гитлера»

Искусственный интеллект (ИИ) может стать «бессмертным диктатором», от которого никто не сможет убежать. Об этом заявил директор компаний SpaceX и Tesla миллиардер Илон Маск в документальном фильме Криса Пейна «Доверяешь ли ты этому компьютеру».

По словам Маска, история уже знала диктаторов, к примеру, Муссолини и Гитлера, но, в отличие от искусственного интеллекта, они были смертными.

В 2017 году бизнесмен заявлял, что ИИ может начать третью мировую войну. Позже он назвал эту технологию самой страшной опасностью для человечества. Маск отмечает, что искусственный интеллект переживет отдельных лидеров и создаст постоянную структуру угнетения, пишет Mashable.

В марте 2018 года Илон Маск отмечал, что земляне переживут третью мировую войну в случае наличия у человечества обитаемых лунных и марсианских станций.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!