Искусственному интеллекту предрекли превосходство над поэтами и юмористами

Искусственный интеллект (ИИ) в ближайшие 10 лет научится писать художественные произведения лучше людей, полагает заведующий кафедрой сложных интеллектуальных систем в Университете Пассау в Германии Бьорн Шуллер. Об этом пишет Business Insider.

По мнению Шуллера, пока что ИИ сложно состязаться с человеком в творчестве, однако разрыв между машинами и людьми становится все меньше. ИИ при работе имеет больше преимуществ как минимум в возможности использовать «Википедию» и интернет в целом.

«Сможет ли искусственный интеллект однажды написать новые романы? Я почти уверен, что это возможно, потому что он уже придумывает шутки и небольшие стихи, — сказал Шуллер. — Он может придумывать интригующие вещи и сюжеты».

В августе 2017 года бот компании OpenAI, основанной Илоном Маском, впервые обыграл одного из сильнейших в мире игроков в Dota 2 Даниила Ишутина. Сперва он победил бота в первом раунде и сдался во втором.

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