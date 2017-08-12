Бот впервые победил профессионального игрока в Dota 2

Некоммерческая исследовательская организация OpenAI представила искусственный интеллект (ИИ), который смог победить профессионального игрока команды Natus Vincere по Dota 2 Даниила Dendi Ишутина. Шоу-матч между человеком и ботом прошел в рамках турнира The International 2017. Информация о разработке была опубликована на сайте OpenAI. Об успехах компании также рассказал один из ее инвесторов Илон Маск.

Матч проходил по правилам «один на один» на персонажах Shadow Fiend с рядом ограничений. В итоге Dendi проиграл боту со счетом 2:0. При этом обучение, по словам создателей, было довольно простым и заняло две недели. В будущем разработчики планируют обучить ИИ играть стандартные матчи «пять на пять».

Dota 2 — компьютерная игра в жанре MOBA, который сочетает в себе элементы стратегий в реальном времени и компьютерных ролевых игр. У каждого персонажа игры уникальный набор способностей, которые можно улучшать.