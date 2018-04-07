Наука и техника
 
Последние новости
Саудовская Аравия решила отрезать от себя Катар
Появилось видео расколовшейся надвое Африки
Появилось полное видео нападения Макгрегора на автобус с бойцами UFC
Шесть человек погибли при пожаре в Приморье
«Северный поток-2» связали на Украине с угрозой масштабного нападения России
Илон Маск испугался «бессмертного Гитлера»
Шварценеггера выписали
Дерипаска обеднел на миллиард долларов из-за санкций США
Пародия «Много пуповин» на клип Бузовой от студентов-гинекологов взорвала сеть

Российские ученые придумали грузовой лифт для Марса

Перейти в «Мою Ленту»

Российские ученые считают, что в будущем можно будет отказаться от использования дорогостоящих ракет с химическим топливом и запускать грузы с Марса с помощью тросов, протянутых со спутников. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению ученых, для запуска грузов в космос с поверхности Марса есть два способа. В первом случае космический аппарат будет самостоятельно подниматься с поверхности планеты и стыковаться с концом троса, который движется со скоростью около двух километров в секунду. В этом случае отказаться от ракетных двигателей нельзя, но такой способ более экономичен, чем прямой вывод аппарата на орбиту.

Во втором случае трос будет автоматически захватываться с поверхности Марса за счет точного расчёта координат места стыковки и запуска. Ученые предполагают, что груз будет находиться на тросовой петле, подвешенной на мачтах. Ее нужно будет подхватить с помощью специального устройства, находящегося на одном из спутников Марса — Фобосе или Деймосе. Там же будет располагаться энергетическая установка, а трос будет служить и для передачи электроэнергии к грузу.

Ученые считают, что уже к середине XXI века появятся технологии, которые позволят построить космический лифт Земля-Луна. Таким же образом можно будет связать тросами Марс и его спутники.

В 2004 году самарские ученые заявляли о планах построить спускаемый аппарат, который будет прикреплен к орбитальному модулю при помощи специального троса длиной в 30 километров. Проект разрабатывался по заданию Европейского космического агентства.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Блюющий робот поможет человечеству покорить космос
NASA ищет мечтателей
Самарские ученые собираются спуститься на Марс на лифте
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:00Сегодня

Часик в радость

Они сбежали из тюрьмы ради мести, но не нашли покоя: обзор A Way Out
18:57 6 апреля

Украина через Европу колонизирует Луну

15:5725 марта

Турция испытала собственные баллистические ракеты

20:20 6 апреля

Российский искусственный интеллект посчитали отсталым

Наука и техника00:0213 марта
Пуск «Ангары-А5» с Плесецка

Еще полетаем

«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
17:35 6 апреля

Су-57 пролетят над Красной площадью

16:55 6 апреля

Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер

14:40 6 апреля

Темная материя стала темнее

Наука и техника12:27 6 апреля

Прожорливый шкаф

Зачем в России создают мощнейшие суперкомпьютеры мира
05:1518 марта

НАСА опубликовало фото розовой бури на Юпитере

12:32 6 апреля

Жизнь во Вселенной оказалась очень редким явлением

16:00 6 апреля

За пределами Галактики впервые нашли темную звезду

Россия
«Придурки штурмуют макет Рейхстага»
Почему россияне гордятся лишь великим прошлым
«Кажется, что люди во власти либо поглупели, либо обнаглели»
Почему чиновники не слышат народ и везде видят заговор
Церковные матки
Россиянок лишают абортов. Кому это выгодно?
Электрички сбили трех человек за полчаса в одном и том же месте в Подмосковье
Шесть человек погибли при пожаре в Приморье
Кадыров поддержал и не поддержал блокировку Telegram
Арестованному Зиявудину Магомедову разрешили посмотреть бой Нурмагомедова
Все материалы
Мир
Сто дней смерти
Самая жуткая резня в истории Африки пугает и сейчас
Описана возможная схема переправки российских наемников в Сирию
Попыхтел и умер
Японцы убивают себя из-за работы. Уволиться нельзя
США объявили имена попавших под санкции российских олигархов
Немцы разочаровались в своем правительстве
Китай запретил христианам нести слово Божье через интернет
Вьетнамские власти ополчились на каменные гениталии
Все материалы
Бывший СССР
Не устоял
Главного борца с украинской коррупцией заподозрили в коррупции
Петр ПорошенкоМВФ vs Украина: чем хуже, тем лучше
Фонд ужесточает требования, Киев уходит от ответственности
Литовский блуд
Самый распутный город Прибалтики возвращает былую славу. Все благодаря приезжим
Медведь сломал забор при попытке сбежать из Латвии в Россию
Батькины нацисты
Белорусские правые зачищают страну от России. Лукашенко не против
Украина решила направить в Россию новых дипломатов вместо высланных
Экипажу захваченного Украиной крымского судна определили наказание
Все материалы
Экономика
На грани
Россия добывает миллиарды алмазов, но денег нет
Дональд ТрампРусская семерка
Америка отомстила за Украину. Российские олигархи лишатся домов и денег
В облаках
Назван новый богатейший человек Европы
Костин прокомментировал попадание в санкционный список США
Назвавший биткоин пузырем миллиардер поторгует криптовалютой
Российский бизнес ступил на тропу стальной войны с США
Все материалы
Силовые структуры
Тамбовская империя
В бандитском Петербурге 90-х был «ночной губернатор». Его боялись все
Захарий КалашовПогорел на беспределе
Силовики позволили Шакро занять воровской трон. Но его подвели манеры 90-х
Юрий ДмитриевНакопали
Он нашел тысячи жертв сталинского режима. Его осудили за ржавый обрез
Путин снял с должностей 11 генералов силовых ведомств
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Главу петербургских сайентологов уличили в отмывании денег
Сибиряк мастерил пистолеты, растил марихуану, читал «Майн кампф» и попался ФСБ
Все материалы
Наука и техника
Часик в радость
Они сбежали из тюрьмы ради мести, но не нашли покоя: обзор A Way Out
Пуск «Ангары-А5» с ПлесецкаЕще полетаем
«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
Первое пришествие
Розовый колобок обезумел, сможет ли кто-то обуздать его: обзор Kirby Star Allies
Украина через Европу колонизирует Луну
Российский искусственный интеллект посчитали отсталым
Су-57 пролетят над Красной площадью
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Все материалы
Спорт
«Может, он под наркотиками или еще чем-то»
Макгрегор слетел с катушек и напал на автобус с бойцами UFC. Его арестовали
Алексей Соболев«Самое крутое место — это Украина»
Звезда российского сноуборда — о допинге, хейтерах и правильной женской груди
Хабибу Нурмагомедову нашли нового соперника
Макгрегор освобожден из-под стражи
Фанаты «Арсенала» захотели футболиста ЦСКА
Раскрыта переписка с Макгрегором после нападения на автобус UFC
Макгрегора вывели из здания полиции в наручниках
Все материалы
Культура
Хирург разбушевался
Кино недели: от «Жажды смерти» до «Марии Магдалины»
«Автопортрет с магической сценой»Не задвигая штор
Жизнь голландцев, подсмотренная сквозь замочную скважину
Время супермоделей
Главные красавицы 1950-х в объективе бежавшей от нацистов женщины
Марина Абрамович пропустит через себя миллион вольт
Данила Козловский пожаловался на злобных и хамоватых россиян
Названы лучшие хоррор-франшизы в истории
Владимир Машков стал худруком «Табакерки»
Все материалы
Интернет и СМИ
Отдали концы
Американских проституток выгоняют из интернета. Недовольны все, кроме Трампа
Лайк за упокой
Блогеры умирают, но их каналы продолжают жить своей жизнью
Недалекие
Суровые русские, кислые американцы, сексуальные индусы и исламский мир без купюр
Прохожих атаковали порно с экрана на площади
Обнаружились новое гражданство и местонахождение Павла Дурова
Telegram пообещал ответить Роскомнадзору
Facebook удалил сообщения Марка Цукерберга
Все материалы
Ценности
Черное золото
Гопники из трущоб стали иконами стиля. Им подражают даже миллиардеры
Chanel обвинили в эксплуатации 16-летней дочери Синди Кроуфорд
Четкие цифры
Эту фирму боготворят джихадисты и половина Кавказа. Крест — не помеха
Студентов высмеяли за тягу к роскоши
Героиня «Дьявол носит Prada» перестала следить за внешностью
Григорий Лепс«У меня на кладбище знакомых больше, чем живых»
Он развлекал бандитов, проигрывал деньги и нарушал заповеди. Теперь даже не пьет
Одежда из мешков для мусора прославила турецкого ребенка
Все материалы
Путешествия
Дзебик среди папуасов
Москвич отправился в Новую Гвинею на надувном катамаране и выжил
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
«Марихуана — это способ общения с Богом»
Раста-церковь, чернокожий Иисус и лекарство от рака. Что творят на Ямайке
Членам королевской семьи запретили есть устрицы и пить воду
Британцев попытались заманить в Россию
Турист попал в черный список отеля из-за дебоша чаек
В Домодедово на взлете задымился пассажирский самолет
Все материалы
Из жизни
Город-сказка, город-мечта
Бедняки построили индийское Сколково в грязи. Им там не рады
«Я не остановлюсь, пока не выкопаю его»
За огромным кладом из старой легенды охотились полтора века. Кажется, не зря
Другая жизнь
Что скрывает тайный мир бунтарей, изгоев и нищих
Вертолет вытащил застрявшего среди крокодилов рыбака
Нашли стрелочника
Люди отстреливают и разделывают животных на глазах у детей. Им все сходит с рук
Ученики с копьем и посохом напали на сотрудников школы с битами
Загадочным образом отрастившая гриву львица умерла
Все материалы
Самые перепродаваемые кроссоверы Москвы
Какие кроссоверы и внедорожники пользуются наибольшим спросом на вторичном рынке столицы
Хочу быть «Геликом»: копии легендарного внедорожника
Копии G-класса из Франции, Китая, Украины, России и других стран
Болиды Ф-1, превращенные в арт-кары BMW
Как бы выглядели арт-кары BMW, если бы ездили в Формуле-1
Не вдоль, а поперек
Пять причин пересечь озеро Байкал. На автомобиле
«АвтоВАЗ» сделал камуфляжную «Ниву»
Появились первые изображения обновленной Opel Astra
В Грузии запретили «черные джипы» для чиновников
Все материалы
Сдали нервы
Почему американцы презирают Москву и бросают свои квартиры
Заигрались
Россияне сдают бабушкины квартиры за бешеные деньги. Чемпионат мира все ближе
Ешь, молись, сверли
Почему россияне наводят порядок на кухнях, а не в головах
Приморская болезнь
Квартиры в Сочи подешевели, но их лучше не покупать
Россиянин сколотил себе гроб в городской квартире и умер рядом с ним
Москве пообещали бум спроса на подержанные квартиры
На темной стороне
Завораживающе черные дома со всего мира
Все материалы