Путин поздравил россиян с Пасхой

Президент Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России с Пасхой. Его слова приведены в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

«Великий праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и любви, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление творить благие дела, помогать ближним», — говорится в сообщении.

Материалы по теме Огонь, лети со мной Как выжить в Иерусалиме перед Пасхой и привезти Благодатный огонь в Россию

Также президент подчеркнул, что Русская православная церковь «неустанно заботится об упрочении общественного согласия, поддержке института семьи и воспитании подрастающего поколения, созидательно участвует в решении насущных социальных проблем». «Такая большая, многогранная работа заслуживает самого глубокого признания», — считает глава государства.

В ночь на воскресенье, 8 апреля, президент принял участие в праздничном богослужении в храме Христа Спасителя. К началу богослужения в храм доставили лампаду с Благодатным огнем, сошедшим 7 апреля в храме Гроба Господня Иерусалиме. Он символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!