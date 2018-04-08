Путин и Медведев прибыли на ночную пасхальную службу в храм Христа Спасителя

Президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев прибыли на праздничное ночное пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя. Об этом в воскресенье, 8 апреля, сообщает ТАСС.

Кроме того, на богослужении в храме присутствуют мэр Москвы Сергей Собянин, а также другие представители власти и общественные деятели.

Совершает богослужение Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. К началу богослужения в храм доставили лампаду с Благодатным огнем, сошедшим 7 апреля в храме Гроба Господня Иерусалиме. Он символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.

Владимир Путин на Пасху по многолетней традиции бывает в Москве, в храме Христа Спасителя, а Рождество, как правило, встречает в церквях за пределами столицы.

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