Порошенко рассказал о тяжелых временах для Украины

Президент Украины Петр Порошенко объявил, что самые тяжелые времена для страны уже в прошлом. Об этом он сообщил в своем пасхальном поздравлении. Текст опубликован на сайте главы государства.

«Воскресение – это победа жизни над смертью, это победа правды над ложью, победа света над тьмой, победа добра над злом. Это и наша с вами победа над тяжелым экономическим кризисом, который повлекла российская агрессия», — сказал Порошенко.

«В этом году Пасха – это особенный день, потому что вместе с ним приходит постепенно и уверенность, что самые тяжелые испытания уже точно позади», — добавил он.

По словам украинского лидера, внутри страны и на ее границах необходимо обеспечить мир. «Обеспечить мир совершенно невозможно без высокопрофессиональной армии, которая крепко держит оборону на страх агрессору и для покоя людей», — уточнил президент.

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