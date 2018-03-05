Порошенко пригрозил «Северному потоку-2»

Президент Украины Петр Порошенко призвал страны Европы воспрепятствовать реализации проекта газопровода «Северный поток-2». Такое заявление глава украинского государства сделал во время встречи с министром обороны Швеции Петером Хулквистом, сообщает телеканал «112 Украина».

По словам Порошенко, ситуация с решением «Газпрома» разорвать контракты с «Нафтогазом» «дает дополнительные основания, чтобы продумать, насколько обоснованным с точки зрения энергетической безопасности Европы является проект "Северный поток-2"». По мнению украинского президента, проект монополизирует поставки газа в Европу и нарушает принципы диверсификации.

«Я очень надеюсь, что страны Северной Европы, Швеция, Финляндия, Дания, играют очень важную роль для того, чтобы не дать России использовать инструменты газового шантажа против ЕС и Украины», — сказал Порошенко.

Стокгольмский арбитражный суд 28 февраля обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Российская компания выразила несогласие с решением суда — 2 марта глава госкомпании Алексей Миллер сообщил, что «Газпром» вынужден разорвать контракт с «Нафтогазом».

Президент Украины после заявления главы российской компании напомнил, что контракт не предусматривает расторжение в одностороннем порядке. «Газпром» 5 марта направил «Нафтогазу» уведомление о начале процедуры расторжения контрактов в Стокгольмском арбитраже. В украинской компании сообщили, что не получали уведомление от российской стороны.

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