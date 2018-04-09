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Любвеобильный краб-паук обнял видеокамеру

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mashable.com

Австралийский морской фотограф снимала стаю крабов-пауков, когда одно из членистоногих заинтересовала камера, и он обхватил ее клешнями. На видео обратил внимание новостной портал Mashable.

Ролик был снят у побережья города Мельбурн в заливе Порт-Филлип. Фотограф, работающая под псевдонимом Pink Tank Scuba, отметила, что краб-паук повел себя нетипично: обычно эти существа сторонятся людей. Поэтому она считает, что столь детальная съемка — большая удача.

Крабы-пауки — семейство морских крабов, получивших свое название за нетипично длинные ноги. Состоит из примерно 200 видов, среди которых есть японский краб-паук — крупнейший вид ракообразных из ныне живущих на Земле.

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