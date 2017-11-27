Смертоносную армию крабов-пауков показали на видео

Видео: BBC Earth / YouTube

Съемочная группа документального телесериала «Голубая планета» сняла армию крабов-пауков во время первого зимнего полнолуния. Видео, на котором запечатлены тысячи членистоногих, опубликовано на YouTube-канале BBC Earth.

Libinia emarginata обитают у берегов Австралии. Они относятся к семейству морских крабов Majidae, прозванных крабами-пауками за то, что некоторые виды имеют очень длинные конечности. В мае-июне, во время первого зимнего полнолуния (в Южном полушарии лето начинается в декабре), сотни тысяч членистоногих мигрируют к мелководью, уничтожая на своем пути все живые организмы. Здесь крабы линяют, то есть сбрасывают старые панцири, которые мешают их дальнейшему росту.