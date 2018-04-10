Лукашенко похвастался тремя яйцами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко придерживается жесткой белковой диеты. Об этом он рассказал во время встречи с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ республики, передает БЕЛТА.

«Три яйца утром, в обед — мясо, вечером — рыба, сколько хочешь», — сказал глава государства о своем питании в течение дня.

Лукашенко отметил, что между основными приемами пищи перекусывает небольшими порциями. Президент подчеркнул, что вместе с правильным питанием важно заниматься спортом — на физическую активность, по его мнению, нужно отводить около двух часов в день.

Белорусский лидер добавил, что питается как все жители страны: «Я ем то, что едите и вы, только в совсем малых количествах».

В сентябре 2016 года Лукашенко заявил, что для выполнения мужских обязанностей в день необходимо съедать по куску мяса. По мнению главы государства, граждане должны каждый день заниматься спортом, а если времени на это нет, соблюдать строгий режим питания. «Перестань жрать! В завтрак максимум три яйца и чашечка кофе, в обед — овощной суп. Ну, еще кусок мяса можно себе позволить, чтобы выполнять свои мужские обязанности, а вечером творог — и все», — рекомендовал президент.

В 2014 году белорусский лидер призвал жителей страны отказаться от привычного сочетания картошки с мясом. По его мнению, селедка гораздо лучше мяса сочетается с картошкой. Глава государства также добавил, что питаться следует только продуктами отечественного производства — «ни в коем случае не иностранными». Последние, по его утверждению, «не для нашего организма».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!