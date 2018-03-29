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Лукашенко учуял в сале лучший допинг

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Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сало — это лучший допинг. Слова главы государства приводит БЕЛТА.

Говоря о питании спортсменов, Лукашенко заметил, что диетологи не всегда следят за рационом атлетов. «Как они будут выступать? Это же ненормально. Сало вам надо держать на этапах Кубка мира в холодильнике, нормальный кусок сала, чтобы вы могли после старта, забега, тяжелой тренировки кусок сала и черного белорусского хлеба съесть, а не пончики и мороженое. Вот сало — это самый лучший белорусский допинг», — заявил белорусский лидер.

В декабре 2017 года Лукашенко заявил, что применять санкции нужно к тем спортсменам, кого уличили в применении допинга. О российских спортсменах он сказал: «Не пойман — не вор».

Из-за допингового скандала сборная России пропустила Олимпийские игры-2018. Вместо нее в Южную Корею поехала команда «Олимпийских атлетов из России», которая завоевала 17 медалей, из них две золотых, шесть серебряных и девять бронзовых наград. Спортсмены из Белоруссии стали обладателями двух золотых и одной серебряной медали.

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