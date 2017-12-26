Лукашенко описал скандал с российскими спортсменами фразой «Не пойман — не вор»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что применять санкции нужно к тем спортсменам, кого уличили в применении допинга. Об этом он сказал на неформальной встрече лидеров стран СНГ в Ново-Огарево, передает ТАСС.

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Обращаясь к президенту России, он сказал, что «Минск категорически не приемлет подобное отношение к российским спортсменам, к России. ... Если за руку не поймали, не пойман — не вор, то нечего трубить на весь мир и применять подобные санкции».

В частности, 22 декабря российские саночники Альберт Демченко и Татьяна Иванова были лишены серебряных медалей олимпиады Сочи-2014. Санкциям также подверглись еще девять спортсменов. Все они признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах. В общей сложности сборная потеряла 12 медалей домашних Игр и первое место в общекомандном зачете.

Россия была отстранена от участия в Олимпиаде-2018. Поехать в Южную Корею смогут только спортсмены, доказавшие свою «чистоту». Они будут выступать под нейтральным флагом.

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