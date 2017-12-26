Отстраненный от Игр россиянин рассказал о поведении главы комиссии WADA в суде

Ричард Паунд, глава комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), занимавшейся расследованием нарушений антидопинговых правил россиянами, назвал всех представителей России «допингерами». Об этом рассказал конькобежец Александр Румянцев. Его слова приводит ТАСС.

«На нашем слушании был сам Ричард Паунд, и он жестко заявил, что мы все виноваты, что мы все "допингеры". Адвокаты указывали на то, что у нас в пробах ничего нет, но без толку», — сказал Румянцев.

Спортсмен признался, что сумел абстрагироваться от ситуации с отстранением россиян от участия в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. «Я нацеливаюсь на участие в ОИ-2018, независимо от принятого МОК решения. Я оптимист по жизни, нельзя себя загонять плохими мыслями. Я, мои тренеры и моя семья знают, что я чистый спортсмен, верю в лучшее, нас не за что отстранять», — заявил спортсмен.

В ноябре Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил российских конькобежцев Ольгу Фаткулину и Александра Румянцева от участия в Олимпиадах за нарушения антидопинговых правил во время Игр в Сочи. В общей сложности российская сборная потеряла 12 медалей домашних Игр и первое место в общекомандном зачете.

5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Играх 2018 года в Пхенчхане. На соревнования смогут попасть только спортсмены, доказавшие свою непричастность к государственной системе сокрытия положительных допинг-проб.

Олимпийские игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля.

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