МОК завершил первую волну расследований против россиян

Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрел все 46 дел, открытых против российских спортсменов за нарушения антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года. Об этом сообщается на сайте МОК.

Расследования начались после перепроверки допинг-проб. По их итогам было вынесено 43 обвинительных и три оправдательных приговора. При этом отмечается, что антидопинговое расследование продолжается, поэтому «могут появиться элементы, из-за которых будут открыты новые дела».

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Ранее 22 декабря российские саночники Альберт Демченко и Татьяна Иванова были лишены серебряных медалей олимпиады Сочи-2014. Санкциям также подверглись еще девять спортсменов. Все они признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах. В общей сложности сборная потеряла 12 медалей домашних Игр и первое место в общекомандном зачете.

Расследованием о российской государственной системе сокрытия положительных допинг-проб занимаются две независимые комиссии МОК — под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида. По итогам их работы Россия была отстранена от участия в Олимпиаде-2018. Поехать в Южную Корею смогут только спортсмены, доказавшие свою «чистоту». Они будут выступать под нейтральным флагом.

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