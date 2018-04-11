Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля

Цены на одежду, обувь и аксессуары вырастут осенью, если курс рубля не стабилизируется, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ретейлеров.

Порядка 80 процентов продавцов зависят от поставок из-за рубежа. Пересмотр цен произойдет при значительном снижении курса национальной валюты. Если же колебания рубля будут в диапазоне 5-10 процентов, то стоимость товаров не изменится.

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По словам президента Baon Ильи Ярошенко, рост цен для покупателей не будет пропорционален курсам: «Если, скажем, доллар вырастет на 20 процентов, то для конечного потребителя цена увеличится на 10 процентов, оставшиеся 10 процентов разделят между собой поставщики и ретейлеры за счет снижения своей маржинальности».

Одежду, обувь и аксессуары в Россию ввозят в основном из стран Азии или Европы, отметила коммерческий директор Fashion Consulting Group Ануш Гаспарян. Она добавила, что на ситуацию на российском рынке также влияет не восстановившийся после кризиса потребительский спрос.

Ранее производители бытовой техники и электроники предупредили о повышении закупочных цен на фоне падения курса рубля.

Курсы евро и доллара по отношению к рублю растут после расширения санкций США в отношении России. Утром 11 апреля курс евро на Московской бирже превысил 80 рублей, курс доллара — 64 рубля.

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