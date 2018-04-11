Обматеривший игрока тренер ЦСКА рассказал о конфликте

Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал конфликт с нигерийским нападающим армейцев Ахмедом Мусой. С заявлением он выступил во время пресс-конференции перед ответной встречей 1/4 Лиги Европы против лондонского «Арсенала». Слова наставника приводятся в официальном Twitter-аккаунте московского клуба.

«Мы вчера пообщались с Мусой. При выборе стартового состава эмоции никак не влияют. Если он будет готов завтра сыграть, он выйдет. Я не буду убирать его из состава из-за своих амбиций», — рассказал Гончаренко.

Конфликт между тренером и игроком разгорелся 9 апреля, во время домашнего матча ЦСКА против московского «Динамо». На 58-й минуте встречи при счете 2:0 в пользу гостей Гончаренко заменил Мусу. Покидая поле, нигериец не подал руки тренеру, за что наставник красно-синих в нецензурной форме пригрозил нападающему отлучением от стартового состава.

Ответный матч москвичей против лондонского «Арсенала» состоится 12 апреля в Москве. Первая встреча завершилась разгромным поражением ЦСКА со счетом 1:4.

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